Kıbrıs Barış Harekatı'nın Mücahitleri Anılarını Paylaşıyor

Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 51 yıl geçmesine rağmen o dönemi anımsayan Kıbrıslı mücahitler, Türk askeri ile yaşadıkları anları paylaştı. 20 Temmuz 1974 tarihindeki harekatın başlangıcında, CTP’li mücahitlerden Hüseyin Konuralp, Mehmetçiğin Ada'ya gelişiyle yaşadığı mutluluğu anlattı. Konuralp, "Yıllarca, aylarca onların gelişini beklemiştik. Onları görünce mutlu olduk ve sevindik," dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen harekat, Kıbrıslı Türklerin direnişinin başlamasına imkan tanıdı. 51 yıl önceki olayları hatırlatan Konuralp, o dönemde sık sık duyduğu savaş gemilerinin Türkiye'den harekete geçtiği haberlerinin, kendilerine umut verdiğini kaydetti. Bu haberler ile ruhunun coştuğunu belirten Konuralp, "Mehmetçik, Kıbrıs'a çıkınca biz de onlara 'Bir gece ansızın gelebilirim' şarkısını dinlettik. O anın mutluluğu tarif edilemezdi," ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ta direniş gösteren mücahitlerden Mehmet Türkkan ise o zamanlar direnebildiğimiz kadar direneceğini vurgulayarak, Türk askerinin varlığının, Kıbrıs'taki Türk topluluğunu koruduğunu belirtti. “Direncimiz bittiğinde ölecektik,” diyen Türkkan, Türkiye'nin garantörlüğünün önemine de değindi.

Mustafa Ağa, 20 Temmuz sabahı Girne’deki Türk mevzilerinde bulunduğunu ve Mehmetçiğin gelişi öncesi hazırlıklar yaptıklarını belirtti. Ağa, Türk askerinin gelişiyle birlikte Rumların taarruzunu püskürtme sürecini anlattı ve "Türk askeri ile sarıldığımızda gözlerimizden yaşlar geldi," dedi. O dönemde Kıbrıs Türklerinin varlık mücadelesinin, Türk askeri olmadan zorlanacağını dile getiren Ağa, büyük hayallerin önüne set çekmenin önemine dikkat çekti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Rumların baskı ve zulmüne son vermek ve Ada'ya barış getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'na "mücahit" olarak katılan Mehmet Türkkan, 51 yıllık anılarını paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Rumların baskı ve zulmüne son vermek ve Ada'ya barış getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'na "mücahit" olarak katılan Mehmet Türkkan, 51 yıllık anılarını paylaştı.