Kıbrıs Gazisi Bahattin Şen: 'Kıbrıslı Soydaşlarımızı Hürriyetlerine Kavuşturduk, Yine Giderim'

Kıbrıs gazisi Bahattin Şen, 72, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarını anlattı: "Kıbrıslı soydaşlarımızı hürriyetlerine kavuşturduk, yine olsa yine giderim."

Yayın Tarihi: 19.09.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 13:59
Amasya'da yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Bahattin Şen, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kıbrıs Adası'na barış ve huzur getirmek amacıyla ilki 20 Temmuz 1974, ikincisi 14 Ağustos tarihinde düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 51 yıl geçti.

Harekat anıları

Harekat başladığında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulunda onbaşı olarak görev yapan Şen, harekata hazırlanış süreçlerini şöyle aktardı: Ankara'dan Mersin'e gittiklerini, Mersin Limanı'nda beklemeden tankları gemilere yüklediklerini söyledi.

Girne'ye iner inmez hemen savaş pozisyonuna geçtiklerini, arkadaşlarıyla korkusuzca savaştıklarını anlatan Şen, yaşadıkları bir olayı şöyle paylaştı: "Girne'de bir gün bizlere 4 tankla görev verdiler. Öğlen yemeğini yiyeceğimiz zaman Beşparmak Dağları'ndan bir havan geldi, yemek tepsimizin ortasına vurdu, tepsi havaya fırladı. Ben ve öbür şoförler tanklarına çıktı. Mehmet Kara diye bir çavuşum vardı, vuruldu. Bir askerin sol ayağı kopmuştu. 'Onbaşım beni de götür revire' dedi. O anda benim tankın top mermisine havan geldi. Baktım patlama yok, çocuğu aldım revire götürdüm, tedavisi yapıldı."

Şen, hem kendisi hem de gazi arkadaşlarıyla gurur duyduğunu vurgulayarak, "Kıbrıslı soydaşlarımızı hürriyetlerine kavuşturduk, yine olsa yine giderim." dedi.

Komutanların, birliklerin ve uçakların başarısını öven Şen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Komutanlarımız hepsi iyilerdi. Uçaklarımız, tanklarımız, komandolarımız, hepsi mükemmel iş yaptı orada. Biz de yaptık görevimizi."

Beşparmak Dağları'na tank çıkarılmasıyla ilgili bir soruya değinen Şen, "Şimdi mesela diyorlar ki, 'Beşparmak Dağları'na o tankı kim çıkardı?'. Keşke ben çıkarsaydım o tankı, gurur duyardım. Orada yol yok, iz yok, Allah'ın takdiri işte. Allah devlete, millete zeval vermesin. Savaş da olmasın, istemiyoruz, herkes huzur içinde yaşasın." dedi.

