Kıbrıs Gazisi Hasan Hüseyin Çin, Gördes'te askeri törenle uğurlandı

Gördes — Merkez Ulu Camii

Manisa’nın Gördes ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hasan Hüseyin Çin vefat etti. Çin için ilçenin merkez camisi olan Merkez Ulu Camii'nde öğle namazını müteakip askeri tören düzenlendi.

Törene; Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya, Gördes İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ramazan Çetin, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Manisa Merkez Komutanı Hava Müht. Tahrip Komutanı Albay Bora Uzunlar, birliğe bağlı rütbeliler, kamu kurum amirleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar tören sırasında merhum gaziye yönelik saygılarını sunup aileye başsağlığı diledi; katılımcılar adına Allah’tan rahmet temennileri iletildi.

Askeri törenin ardından Hasan Hüseyin Çin’in naaşı, ilçeye bağlı Salur Mahalle Mezarlığı'nda kılınan duaların ardından toprağa verildi.

