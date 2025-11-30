Kıbrıs Gazisi Karabey Eroğlu, Erzurum'da Uğurlandı

Erzurum ve Tortum'da geniş katılımlı cenaze töreni düzenlendi

Erzurum’da önceki gün hayatını kaybeden Tortum ilçesinin sevilen isimlerinden Kıbrıs Gazisi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Karabey Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına, çok sayıda vatandaşın yanı sıra yerel yöneticiler ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Tören sırasında Eroğlu’nun toplum içindeki saygın kişiliği ve hizmetleri sık sık dile getirildi.

Eroğlu’nun cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi. Törene katılanlar, Karabey Eroğlu’nun Tortum’a yaptığı katkılar ve vatan hizmetiyle her zaman hatırlanacağına vurgu yaptı.

