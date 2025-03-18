Kıbrıs'ta Suriyeli Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı: 7 Ölü

Kıbrıs açıklarında batan teknede 7 Suriyeli göçmen hayatını kaybetti, 2 kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:10
Kıbrıs'ta Suriyeli Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı: 7 Ölü

Kıbrıs Adası'nın Greko Burnu açıklarında, Suriyeli düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Bu trajik olay, Kıbrıs'taki göçmen krizi ve deniz yoluyla ulaşımın tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi.

KKTC'nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)'ın yaptığı habere göre, teknedeki göçmenleri kurtarmak için Güney Kıbrıs Arama, Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi öncülüğünde hemen bir operasyon başlatıldı. Liman ve deniz polisinin katılımıyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan kişilerin ifadelerine göre, batan teknede toplam 21 düzensiz göçmen bulunuyordu. Ekipler, diğer göçmenleri aramak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu üzücü olay, Akdeniz'deki düzensiz göçmen trafiğinin ne denli tehlikeli olduğunu bir kez daha göstermekte ve uluslararası toplumun bu soruna karşı daha fazla tedbir alması gerektiğini ortaya koymaktadır.

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