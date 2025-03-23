Kiev'e Hava Saldırısı: 3 Ölü, 8 Yaralı

Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 10:59
Kiev'e Hava Saldırısı: 3 Ölü, 8 Yaralı

Rusya'nın Hava Saldırısı Kiev'i Vurdu

Ukrayna'nın başkenti Kiev, bu gece Rus ordusunun düzenlediği hava saldırısına maruz kaldı. 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının farklı bölgelerde gerçekleştiği ifade edildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'ne (DSNS) ait Telegram hesabından yapılan duyuruda, arama kurtarma ekiplerinin yaşam kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Bu süreçte 27 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Kiev Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) gece boyunca Kiev'e saldırı düzenlediğini bildirdi.

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