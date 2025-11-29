Kiev'e Saldırı: Can Kaybı 3, Yaklaşık 600 Bin Hanede Elektrik Kesintisi

Rusya'nın Kiev saldırısında can kaybı 3'e, yaralı 38; yaklaşık 600 bin hanede elektrik kesintisi; 36 füze ve 600 İHA kullanıldığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 23:54
Kiev'e Saldırı: Can Kaybı 3, Yaklaşık 600 Bin Hanede Elektrik Kesintisi

Kiev'e Saldırı: Can Kaybı 3'e Yükseldi

Zelenskiy: Son 4 Günde Kiev'e İkinci Saldırı, 36 Füze ve 600 İHA Tespit Edildi

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda can kaybı 3'e yükseldi ve yaralı sayısı 38 olarak açıklandı. Saldırının ardından başkent ve çevresinde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı; yetkililer kesintinin yaklaşık 600 bin haneyi etkilediğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırının son 4 gün içinde Kiev'e yönelik 2. saldırı olduğunu belirterek, saldırıda yaklaşık 36 füze ve 600 insansız hava aracı (İHA) kullanıldığının tespit edildiğini vurguladı.

Diğer Ukraynalı yetkililer ise saldırıda yaralananların sayısının 38 olduğunu aktardı.

Ukrayna Enerji Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırının Kiev bölgesindeki elektrik enerji hattında kapsamlı hasara neden olduğunu belirtti. Bakanlık verilerine göre başkent Kiev'de yaklaşık 500 bin, çevre bölgelerde 100 bin ve Harkov bölgesinde yaklaşık 8 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı.

Ukrayna merkezli özel enerji şirketi DTEK, günün ilerleyen saatlerinde yaklaşık 360 bin haneye yeniden elektrik sağlandığını açıkladı.

KİEV (İHA) - RUSYA’NIN UKRAYNA’NIN BAŞKENTİ KİEV’E BU GECE BOYUNCA SÜRDÜRDÜĞÜ SALDIRISINDA CAN...

KİEV (İHA) - RUSYA’NIN UKRAYNA’NIN BAŞKENTİ KİEV’E BU GECE BOYUNCA SÜRDÜRDÜĞÜ SALDIRISINDA CAN KAYBININ 3’E, YARALI SAYISININ 38'E YÜKSELDİĞİ VE YAKLAŞIK 600 BİN HANEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDIĞI AÇIKLANDI.

KİEV (İHA) - RUSYA’NIN UKRAYNA’NIN BAŞKENTİ KİEV’E BU GECE BOYUNCA SÜRDÜRDÜĞÜ SALDIRISINDA CAN...

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Mudanya'da Alzheimer Hastası Mustafa Abi İçin Gece Boyu Arama
2
Kahramanmaraş'ta polisten kaçan motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
3
Osmaniye'de Molotoflu Saldırı: Kamyoneti Kundaklayan 2 Şüpheli Tutuklandı
4
Kiev'e Saldırı: Can Kaybı 3, Yaklaşık 600 Bin Hanede Elektrik Kesintisi
5
Çorum'da ilaçlama sonrası 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
6
Aksaray'da Palalı Saldırı: Taşpazar Mahallesi'nde 1 Ağır Yaralı
7
Aksaray'da Kıskançlık Krizi: Genç Kadın Erkek Arkadaşının Sevgilisini Bıçakladı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı