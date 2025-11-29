Kiev'e Saldırı: Can Kaybı 3, Yaklaşık 600 Bin Hanede Elektrik Kesintisi

Kiev'e Saldırı: Can Kaybı 3'e Yükseldi

Zelenskiy: Son 4 Günde Kiev'e İkinci Saldırı, 36 Füze ve 600 İHA Tespit Edildi

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda can kaybı 3'e yükseldi ve yaralı sayısı 38 olarak açıklandı. Saldırının ardından başkent ve çevresinde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı; yetkililer kesintinin yaklaşık 600 bin haneyi etkilediğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırının son 4 gün içinde Kiev'e yönelik 2. saldırı olduğunu belirterek, saldırıda yaklaşık 36 füze ve 600 insansız hava aracı (İHA) kullanıldığının tespit edildiğini vurguladı.

Diğer Ukraynalı yetkililer ise saldırıda yaralananların sayısının 38 olduğunu aktardı.

Ukrayna Enerji Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırının Kiev bölgesindeki elektrik enerji hattında kapsamlı hasara neden olduğunu belirtti. Bakanlık verilerine göre başkent Kiev'de yaklaşık 500 bin, çevre bölgelerde 100 bin ve Harkov bölgesinde yaklaşık 8 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı.

Ukrayna merkezli özel enerji şirketi DTEK, günün ilerleyen saatlerinde yaklaşık 360 bin haneye yeniden elektrik sağlandığını açıkladı.

KİEV (İHA) - RUSYA’NIN UKRAYNA’NIN BAŞKENTİ KİEV’E BU GECE BOYUNCA SÜRDÜRDÜĞÜ SALDIRISINDA CAN KAYBININ 3’E, YARALI SAYISININ 38'E YÜKSELDİĞİ VE YAKLAŞIK 600 BİN HANEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDIĞI AÇIKLANDI.