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Kiev'e Saldırıda 9 Ölü, 70 Yaralı: Rus Ordusu Hava Taarruzu Gerçekleştirdi

Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 10:12
Kiev'e Saldırıda 9 Ölü, 70 Yaralı: Rus Ordusu Hava Taarruzu Gerçekleştirdi

Ukrayna'nın başkenti Kiev, bu gece Rus ordusunun gerçekleştirdiği füze ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırıya maruz kaldı. Olay sonucunda 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan resmi açıklamada, Rusya'nın başkente yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiği doğrulandı. Açıklama, mevcut verilere dayanarak, saldırıda 9 can kaybının ve 70’in üzerinde yaralı olduğunu vurguladı.

Kentin 13 ayrı noktasında arama kurtarma çalışmaları yürütülürken, Sviyatoşin ilçesinde bir binanın enkazı altında kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba harcandığı belirtildi.

Kiev Şehri Askeri İdaresi, Rus ordusunun başkente İHA'lar ile güdümlü ve balistik füzelerin kullanıldığına dair bir bildiri paylaştı. Saldırıların detayı ve görüntüleri, yurttaşlar tarafından kaydedildi.

Bu gelişmeler, Ukrayna'nın devam eden çatışmalar yüzünden yaşadığı zorluğu bir kez daha gözler önüne sererken, uluslararası toplumdan yaşananlara dair tepkiler bekleniyor.

Rus ordusunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan...

Rus ordusunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıda 9 kişinin öldüğü ve 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırı sonucu yerleşim yerleri ve araçlar hasar görürken, ekipler hasar gören bölgelerde temizlik çalışması yürüttü.

Rus ordusunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan...

Rus ordusunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıda 9 kişinin öldüğü ve 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırı sonucu yerleşim yerleri ve araçlar hasar görürken, ekipler hasar gören bölgelerde temizlik çalışması yürüttü.

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