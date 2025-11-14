Kiev'e Saldırıda Can Kaybı 6'ya Ulaştı, 35 Yaralı

Rusya'nın Kiev'e düzenlediği füze ve İHA saldırılarında can kaybı 6'ya, yaralı sayısı 35'e yükseldi; enerji ve sivil altyapı hedef alındı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:36
Kiev'e Saldırıda Can Kaybı 6'ya Ulaştı

Rus ordusunun füze ve İHA saldırılarında 35 kişi yaralandı

Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, gece saatlerinde gerçekleşen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada can kaybının 6 olduğunu, yaralı sayısının ise 35e çıktığını bildirdi.

Rus ordusunun yoğun hava saldırısında enerji tesisleri, sivil altyapı ve yerleşim alanları hedef alındı.

