Kiev'e Saldırıda Can Kaybı 6'ya Ulaştı, 35 Yaralı

Kiev'e Saldırıda Can Kaybı 6'ya Ulaştı
Rus ordusunun füze ve İHA saldırılarında 35 kişi yaralandı
Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, gece saatlerinde gerçekleşen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada can kaybının 6 olduğunu, yaralı sayısının ise 35e çıktığını bildirdi.
Rus ordusunun yoğun hava saldırısında enerji tesisleri, sivil altyapı ve yerleşim alanları hedef alındı.
RUSYA ORDUSUNUN UKRAYNA'NIN BAŞKENTİ KİEV'E FÜZE VE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA) İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SALDIRILARDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 6'YA YÜKSELDİ.