KİK Genel Sekreteri el-Budeyvi: ABD Ortaklığı Herkesin Güvenliğini Garantiler

New York'taki BM oturumu çerçevesinde önemli görüşmeler

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi, KİK ülkelerinin ABD ile ortaklığının bölgesel istikrar ve güvenlik için hayati önemde olduğunu belirtti.

Budeyvi bu değerlendirmeyi, KİK Ülkeleri Dışişleri Bakanlarının New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumu çerçevesinde yaptığı ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleşen toplantıda dile getirdi.

Genel Sekreter, KİK-ABD iş birliğini "herkes için güvenliği garanti eden stratejik bir zorunluluk" şeklinde tanımladı ve ortaklığın önemine vurgu yaptı.

Ayrıca Budeyvi, Konsey'in İsrail'in 9 Eylül'de Katar'a yaptığı saldırıyı kınadığını yineledi ve Körfez ülkesine yapılan herhangi bir saldırının Konseyin tüm ülkelerine yapılmış saldırı sayılacağını vurguladı.