KİK Genel Sekreteri el-Budeyvi: ABD Ortaklığı Herkesin Güvenliğini Garantiler

Casim el-Budeyvi, New York'taki BM toplantısında KİK-ABD ortaklığının "herkes için güvenliği garanti eden stratejik bir zorunluluk" olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 22:51
KİK Genel Sekreteri el-Budeyvi: ABD Ortaklığı Herkesin Güvenliğini Garantiler

KİK Genel Sekreteri el-Budeyvi: ABD Ortaklığı Herkesin Güvenliğini Garantiler

New York'taki BM oturumu çerçevesinde önemli görüşmeler

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi, KİK ülkelerinin ABD ile ortaklığının bölgesel istikrar ve güvenlik için hayati önemde olduğunu belirtti.

Budeyvi bu değerlendirmeyi, KİK Ülkeleri Dışişleri Bakanlarının New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumu çerçevesinde yaptığı ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleşen toplantıda dile getirdi.

Genel Sekreter, KİK-ABD iş birliğini "herkes için güvenliği garanti eden stratejik bir zorunluluk" şeklinde tanımladı ve ortaklığın önemine vurgu yaptı.

Ayrıca Budeyvi, Konsey'in İsrail'in 9 Eylül'de Katar'a yaptığı saldırıyı kınadığını yineledi ve Körfez ülkesine yapılan herhangi bir saldırının Konseyin tüm ülkelerine yapılmış saldırı sayılacağını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Netanyahu Ben-Gurion Havalimanı'nda BM Genel Kurulu Öncesi Protesto Edildi
2
Muğla Marmaris açıklarında 'Diamond 2' teknede 210 kg esrar ele geçirildi
3
Massive Attack'ten Spotify boykotu: Helsing'e 600 milyon avro tepkisi
4
Paribu Art Terminal Kadıköy'de Açıldı: Konser, Tiyatro ve Festival Programı
5
Sisi: Trump'ın Gazze'ye Saldırıları Durdurma Çabalarını Değerli Buluyorum
6
ABD ve Türkiye'nin Katıldığı İİT Zirvesi: Gazze İçin Acil Ateşkes ve Yeniden İnşa Çağrısı
7
Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde 2035 Emisyon Taahhüdü

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası