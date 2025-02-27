KİK'ten Uluslararası Topluma İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırılarına Karşı Çağrı

KİK, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadı ve uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 23:39
KİK'ten Uluslararası Topluma İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırılarına Karşı Çağrı

KİK'ten Uluslararası Topluma İhlalleri Durdurma Çağrısı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak uluslararası topluma bu ihlallere karşı önlem alma çağrısında bulundu. KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in düzenlediği hava saldırılarına tepkisini ortaya koydu.

Saldırılar Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

Budeyvi, İsrail'in Suriye'deki çeşitli bölgeleri hedef alan hava saldırılarını şiddetle kınayarak, "Devam eden bu saldırılar, uluslararası hukuk ve anlaşmaların ihlali olduğu gibi bölgenin güven ve istikrarına karşı da bir tehdittir," şeklinde konuştu.

Barış Fırsatlarını Tehdit Ediyor

Budeyvi, "İşgalci İsrail ordusunun sürdürdüğü saldırılar, barış fırsatını baltalıyor ve bölgesel istikrarı sarstığı için uluslararası toplumun acil bir şekilde harekete geçmesi gerekiyor," diyerek Suriye topraklarından İsrail güçlerinin geri çekilmesini talep etti.

BM Kararlarına Saygı Çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili tüm kararlarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Budeyvi, bu ihlallerin son bulması için uluslararası toplumun beraber hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Daha önce de çeşitli ihlallerde bulunan İsrail, son olarak Şam ile Dera kentlerinde birkaç noktaya hava saldırıları düzenlemişti. İsrail'e ait savaş uçakları, Şam'ın Kisva bölgesi ile Dera'nın İzra bölgesini en az 4 uçuşla hedef almış; Kisva'da bir silah deposunun vurulması sonucunda yangın çıkmıştır.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde bulunan silah depoları dahil birçok askeri hedefe yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

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