KİK ve AB: Stratejik Ortaklık Küresel Barışın Dayanağı

KİK ve AB ortaklığı küresel barış için güçleniyor

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile Avrupa Birliği (AB), aralarındaki stratejik işbirliğinin küresel barış, güvenlik ve refahın önemli bir dayanağı olduğunu vurguladı. Kuveyt resmi ajansı KUNAnın haberine göre, bu değerlendirme başkent Kuveyt'te düzenlenen 29. Bakanlar Toplantısının sonuç bildirisinde yer aldı.

Toplantı ve sonuç bildirisi

Bildiride, işbirliğinin temelinin 1988 tarihli KİK-AB İşbirliği Anlaşmasına dayandığı belirtildi. Katılımcılar ortaklığın bölgesel ve küresel düzeyde istikrar ve refaha katkı sağladığına dikkat çekti.

Zirveler ve takvim

Bildiride, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2024 yılında düzenlenen KİK-AB zirvesinin olumlu sonuçlarına vurgu yapıldı. Ayrıca, bir sonraki zirvenin 2026'da Suudi Arabistan'da düzenleneceği açıklandı.

Güvenlik ve savunma işbirliği

Dün Kuveyt'te gerçekleştirilen güvenlik odaklı toplantıda katılımcılar; savunma, terörle mücadele, deniz ve siber güvenlik ile silahsızlanma alanlarında görüş alışverişinde bulundu. Taraflar, bu alanlardaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Enerji ve iklim işbirliği

Enerji ve iklim krizine ilişkin oturumlarda ise delegasyonlar temiz enerji, hidrojen, karbon yakalama ve yeşil dönüşüm teknolojileri konularında işbirliği imkanlarını ele aldı. Bu başlıklarda ortak projeler ve teknoloji paylaşımlarının artırılması hedefleniyor.

Eğitim, araştırma ve genç girişimcilik

Taraflar, Horizon Europe ve Erasmus programları aracılığıyla eğitim, araştırma ve inovasyon alanlarında deneyim paylaşımının artırılmasının önemine dikkat çekti. Genç girişimcilere ve bölgedeki projelere destek sağlanması amacıyla bir irtibat noktası kurulması kararlaştırıldı.

Toplantı sonuç bildirisi, KİK ile AB arasındaki kapsamlı işbirliğinin hem bölgesel hem de küresel düzeyde barış ve refahı desteklemeye yönelik somut adımları içerdiğini gösteriyor.