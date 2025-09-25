KİK ve İngiltere Gazze'de Savaşı Bitirme Çabalarını Teyit Etti

KİK ve İngiltere, New York'ta BM 80. Genel Kurulu çerçevesinde Gazze'de savaşı bitirme ve Filistin için adil çözüm çabalarına desteklerini teyit etti.

New York buluşması: Barış, Katar desteği ve insani yardımların önemi vurgulandı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve İngiltere, Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirecek ve Filistin meselesine kalıcı adil bir çözüm getirecek çabalara desteklerini teyit etti.

KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi ile üye ülkelerin dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için New York'ta İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından yayınlanan ortak açıklamada, bölgesel çekişmelerin çözümünde ortak çalışma ve barışa destek vurgulandı.

Açıklamada, KİK üyesi Bahreyn'in BM Güvenlik Konseyi'nde 2026-2027 yılları arasında görev yapacak olmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi ve KİK ile İngiltere'nin istikrarsızlık yaşanan bölgelerde barışın sağlanması için birlikte çalışma kararı aldığı kaydedildi.

Ortak açıklamada ayrıca, 9 Eylül'de KİK üyesi Katar'a gerçekleştirilen saldırı kınandı; saldırının Katar egemenliğini açıkça ihlal ettiği hatırlatıldı ve Katar'ın egemenliği ile toprak bütünlüğüne destek vurgulandı. Açıklama, söz konusu saldırının Gazze'de ateşkes müzakerelerini baltaladığını belirtti.

Katar'ın Hamas ile İsrail arasında üstlendiği arabuluculuk rolüne destek yeniden ifade edildi. Ortak metinde, İsrail'in insani yardımların girişine izin vermeyerek Gazze'de insani krizin derinleştirilmesinin kınandığı ifade edildi.

KİK ve İngiltere, Gazze'de savaşı bitirecek ve Filistin meselesinde kalıcı adil çözümü getirecek her türlü çabayı desteklediklerini ifade etti.

İsrail'in saldırıları ve insani bilanço

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 419 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 160 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 12 bin 823 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 944 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana, İsrail-ABD güdümlü 'Gazze İnsani Yardım Vakfı' tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 531'e, yaralıların sayısı ise 18 bin 531'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı; Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurmuştu.

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

