DOLAR
42,83 -0,06%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,8 -0,03%
BITCOIN
3.762.969,18 -0,36%

Kilauea Yanardağı 425 Metreye Lav Püskürttü

Hawaii'deki Kilauea, 23 Aralık 2025'te 39'uncu kez patlayarak lavları 425 metreye ulaştırdı; faaliyetteki dönem 23 Aralık 2024'ten bu yana sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:13
Kilauea Yanardağı 425 Metreye Lav Püskürttü

Kilauea Yanardağı 425 metreye lav püskürttü

ABD'nin Hawaii Adası'nda bulunan Kilauea Yanardağı tekrar faaliyete geçti. Lav püskürmeleri 425 metre yüksekliğe ulaşırken, bölgede gözler USGS (ABD Jeolojik Araştırma Merkezi) açıklamalarına çevrildi.

USGS'nin verileri

USGS tarafından yapılan açıklamada, yanardağın faaliyete geçtiği 23 Aralık 2024'ten bu yana, 23 Aralık 2025'te 39'uncu kez patladığı ve püsküren lavların 425 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.

Son dönem hareketliliği ve geçmiş

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak kabul edilen Kilauea'da hareketlilik 1 yıldır devam ediyor; son patlama dalgası 23 Aralık 2024'te başlamıştı ve çoğu patlama bir günden kısa sürmüştü. Yanardağın daha önceki büyük etkinliği 2018'de yaşanmış; o dönemde yaklaşık 700'den fazla ev yok olmuştu.

ABD'nin Hawaii Adası'nda patlayan Kilauea Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 425 metre yüksekliğe...

ABD'nin Hawaii Adası'nda patlayan Kilauea Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 425 metre yüksekliğe ulaştı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmet İnönü, Ölümünün 52’nci Yılında Anıtkabir’de Anıldı
2
Prof. Dr. Soner Solmaz: Kan Tahlili Hayat Kurtarabilir
3
Mersin'de Mobil Kuaför Aracı 30 Bin 711 Kişiye Ücretsiz Hizmet Verdi
4
Adana'da 21. Başkent KBB Günleri: Yüz Felcinde Rekonstrüksiyon
5
Nilüfer'de Beyin Sağlığı: Alzheimer, Demans ve Parkinson Uyarısı
6
A Takımı: Halkevi'nin 3D Animasyonu ile Afet Bilinci Anlatılacak
7
Kızılcapınar Camii'nde Çevre Düzenlemesi Tamamlandı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması