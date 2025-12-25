Kilauea Yanardağı 425 metreye lav püskürttü

ABD'nin Hawaii Adası'nda bulunan Kilauea Yanardağı tekrar faaliyete geçti. Lav püskürmeleri 425 metre yüksekliğe ulaşırken, bölgede gözler USGS (ABD Jeolojik Araştırma Merkezi) açıklamalarına çevrildi.

USGS'nin verileri

USGS tarafından yapılan açıklamada, yanardağın faaliyete geçtiği 23 Aralık 2024'ten bu yana, 23 Aralık 2025'te 39'uncu kez patladığı ve püsküren lavların 425 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.

Son dönem hareketliliği ve geçmiş

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak kabul edilen Kilauea'da hareketlilik 1 yıldır devam ediyor; son patlama dalgası 23 Aralık 2024'te başlamıştı ve çoğu patlama bir günden kısa sürmüştü. Yanardağın daha önceki büyük etkinliği 2018'de yaşanmış; o dönemde yaklaşık 700'den fazla ev yok olmuştu.

