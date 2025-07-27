Kılıç: Milli Görüş İktidarı ile Türkiye Dış Borçlarını Kapatacak

Kılıç: Türkiye Ekonomisi İçin Güçlü Hedefler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Kastamonu Kadıdağı Piknik Alanı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye'nin ekonomik geleceği hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, "Milli Görüş ruhu iktidara gelsin, bir yıl içinde Türkiye ödemeler dengesini planlar, iki yıl içinde denk bütçesini yapar, üç yıl içinde Türkiye dış borçların tamamını kapatır," dedi.

Orman Yangınları ve Sabotaj Tezi

Kılıç, toplantıda son dönemde yaşanan orman yangınlarına da değindi. Yangınların söndürülmesinde görev alan personele kolaylık dileyen Kılıç, "Sadece ormanların değil, aynı zamanda ciğerlerinin de yandığını" vurgulayarak, bu yangınların ardında sabotaj olduğuna inandığını belirtti. İç ve dış düşmanlara karşı devletin uyanık olması gerektiğini ifade eden Kılıç, elektrik dağıtım şirketlerinin yeniden devletleştirilmesi çağrısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlıklarının Ayrılması

Kılıç, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının iki ayrı bakanlık olarak yapılandırılması gerektiğini savundu. "Denk bütçe, havuz sistemi, kamu tek hesabı, tüm borçların ödenmesi, hepsi için gereken sadece Milli Görüş iktidarında 3 yıl Türkiye'nin yönetilmesidir," diyerek ülke ekonomisinin geleceği için güçlü hedefler belirledi.

Halka Hizmet Vurgusu

Kılıç, konuşmasında halkın yanında olacaklarını da dile getirerek, "Millete hizmetkar olacağız. Halkımızın duyan kulağı, söyleyen dili, yargılayan vicdanı, karar veren aklı, uygulayan eli, yürüyen ayağı olacağız. Merhum Erbakan hocamızdan bugüne davamıza, idealimize, milletimize hizmet veren bütün büyüklerimizin inşallah rahmetle yad edilmesine vesile olacağız," şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Kastamonu Kadıdağı Piknik Alanı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Kastamonu Kadıdağı Piknik Alanı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.