DOLAR
40,52 0,03%
EURO
47,62 0,12%
ALTIN
4.339,75 0,23%
BITCOIN
4.842.755,29 -0,56%

Kılıç: Milli Görüş İktidarı ile Türkiye Dış Borçlarını Kapatacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Kastamonu'da açıklamalarda bulunarak, Milli Görüş ruhunun iktidara gelmesiyle önemli ekonomik hedefler belirledi.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 20:06
Kılıç: Milli Görüş İktidarı ile Türkiye Dış Borçlarını Kapatacak

Kılıç: Türkiye Ekonomisi İçin Güçlü Hedefler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Kastamonu Kadıdağı Piknik Alanı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye'nin ekonomik geleceği hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, "Milli Görüş ruhu iktidara gelsin, bir yıl içinde Türkiye ödemeler dengesini planlar, iki yıl içinde denk bütçesini yapar, üç yıl içinde Türkiye dış borçların tamamını kapatır," dedi.

Orman Yangınları ve Sabotaj Tezi

Kılıç, toplantıda son dönemde yaşanan orman yangınlarına da değindi. Yangınların söndürülmesinde görev alan personele kolaylık dileyen Kılıç, "Sadece ormanların değil, aynı zamanda ciğerlerinin de yandığını" vurgulayarak, bu yangınların ardında sabotaj olduğuna inandığını belirtti. İç ve dış düşmanlara karşı devletin uyanık olması gerektiğini ifade eden Kılıç, elektrik dağıtım şirketlerinin yeniden devletleştirilmesi çağrısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlıklarının Ayrılması

Kılıç, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının iki ayrı bakanlık olarak yapılandırılması gerektiğini savundu. "Denk bütçe, havuz sistemi, kamu tek hesabı, tüm borçların ödenmesi, hepsi için gereken sadece Milli Görüş iktidarında 3 yıl Türkiye'nin yönetilmesidir," diyerek ülke ekonomisinin geleceği için güçlü hedefler belirledi.

Halka Hizmet Vurgusu

Kılıç, konuşmasında halkın yanında olacaklarını da dile getirerek, "Millete hizmetkar olacağız. Halkımızın duyan kulağı, söyleyen dili, yargılayan vicdanı, karar veren aklı, uygulayan eli, yürüyen ayağı olacağız. Merhum Erbakan hocamızdan bugüne davamıza, idealimize, milletimize hizmet veren bütün büyüklerimizin inşallah rahmetle yad edilmesine vesile olacağız," şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Kastamonu Kadıdağı Piknik Alanı'nda...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Kastamonu Kadıdağı Piknik Alanı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Kastamonu Kadıdağı Piknik Alanı'nda...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Kastamonu Kadıdağı Piknik Alanı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
2
İzmir'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
3
Yozgat'ta 17 Yıl Sonra Oğul İtirafı: Babasını Öldürdü
4
Maltepe'de Kamyonet Kazası: 72 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
5
İstanbul'da Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı Kapanış Töreni Yapıldı
6
Şanlıurfa'da PKK-KCK Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltında
7
Düden Şelalesi'nde Denize Düşen Kişi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim