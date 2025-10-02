Kılıç'tan Sert Tepki: İsrail'in Küresel Sumud Filosu Saldırısı

Akif Çağatay Kılıç, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınayarak Gazze ablukasının sonlandırılmasının uluslararası toplumun hukuki ve vicdani görevi olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 00:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan açıklama

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı kınadı.

Dünyanın muhtelif coğrafyalarından İsrail Hükümeti'nin Gazze'ye yönelik ablukasını sonlandırmak için bir araya gelen insanlık ittifakına yönelik uluslararası hukuka aykırı saldırı, Netanyahu ve hükümetinin bölge istikrarı ve güvenliği için en büyük tehlike olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Silahsız ve barışçıl bir misyonla, ölüme terk edilen masum sivillere insani yardım ulaştırma amacı taşıyan, rotası Gazze pusulası vicdan olan Küresel Sumud Filosu’na yönelik uluslararası sulardaki bu müdahalelerin engellenmesi ve Gazze'ye yönelik insanlık dışı ablukanın sonlandırılması uluslararası toplumun hukuki ve vicdani sorumluluğudur.

Kılıç'ın açıklaması, İsrail'in müdahalesine karşı uluslararası tepkinin gerekliliğine dikkat çekti.

