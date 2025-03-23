Kılıçdaroğlu: 'Demokrasi, Bu Ülkede Yaşayan Herkes İçin Sihirli Bir Kavram'

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Oyunu Kullandı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin gelecek genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla düzenlenen ön seçimde oyunu kullandı. 100. Yıl Çankaya Evi'nde gerçekleşen oy verme işlemi sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Demokrasinin Önemi

Kılıçdaroğlu, demokrasi kavramının önemine dikkat çekerek, "Demokrasi sadece benim için değil, sadece CHP'liler için değil, demokrasi bu ülkede yaşayan herkes için geçerli, sihirli bir kavramdır. Demokrasiyi yaşatmak, demokrasiyi derinleştirmek, demokrasiyi güçlendirmek hepimizin görevidir." şeklinde konuştu.

CHP'nin Tarihsel Sorumluluğu

İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ailesini ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partililer'in tarihi bir sorumluluğa sahip olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak gibi bir görevimiz var. Biz demokrasi mücadelesini her yerde, her ortamda ve bedeli ne olursa olsun vermek zorundayız. Asla ve asla yılmak yok, dönmek yok." diyerek çok net ifadeler kullandı.

Demokrasi Mücadelesi

“Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir kişinin iki dudağına teslim edilemez.” ifadesiyle demokrasinin herkes için geçerli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu kutsal mücadelenin hepimizin sorumluluğu olduğunu belirtti. "Demokrasiyi yaşatmak, derinleştirmek ve güçlendirmek hepimizin görevidir." diyerek konuşmasını sonlandırdı.