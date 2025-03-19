Kılıçdaroğlu, Gözaltına Alınan İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlar" konularında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde; eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim ve kızı Beren İmamoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye adına derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti. "Olacak şey değil. Bir metropolde belediye başkanlığı yapan, 16 milyona hizmet veren bir belediye başkanı sabahın köründe gözaltına alınmaz. Ekrem Bey, hangi davete icabet etmedi; telefon edersiniz gelir, ifadesine başvurulacaksa." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, hukukun, adaletin olmadığı bir ortamda insan hakları ve özgür medyanın da bulunamayacağını vurgulayarak, "Bunu asla ve asla kabul etmiyorum, asla doğru değil." dedi.

Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında, "Bu ülkede CHP olduğu sürece hiç kimse bir gelecek endişesi taşımamalıdır. Biz 100 yıllık bir partiyiz, sıradan bir parti değiliz, mücadele partisiyiz." diyerek çağrıda bulundu ve yaşanan durumu eleştirdi. "Şafak operasyonlarıyla insanlar gözaltına alınmamalı; davet edersiniz, sorularınızı cevabını verirler. Yapılan işlemi asla ve asla doğru bulmadığımı ifade etmek isterim." şeklinde konuştu.

Bundan sonraki planları ile ilgili sorulan bir soruya ise, "Arkadaşlarla görüşeceğiz. CHP mücadele partisidir. Bir araya gelip, oturup bir strateji belirler, o çerçevede hareket ederiz; olması gereken de budur." yanıtını verdi.