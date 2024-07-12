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Kılıçdaroğlu ve Tanju Özcan arasındaki gerilim büyüyor! "Yazık sana verdiğim emeklere"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirileri ve Kılıçdaroğlu'nun tepkisi CHP içinde tartışmalara yol açtı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Özcan'ın ifadelerinin partinin yetkili kurullarında değerlendirileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 13:58
Kılıçdaroğlu ve Tanju Özcan arasındaki gerilim büyüyor! "Yazık sana verdiğim emeklere"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Özcan, Kılıçdaroğlu'na atıfta bulunarak, "50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" şeklinde ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Cevap Geldi

Bu eleştirilerin ardından Kılıçdaroğlu, Özcan’a yanıt vererek, "Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum. Yazık sana, sana verdiğim emeklere" dedi. Bu sert karşılıklı sözler, partiler arası gerginliğin arttığını gösterdi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den Açıklama

Yaşanan bu gelişmeler üzerine CHP Sözcüsü Deniz Yücel, konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı bir parti olduğunu vurguladı.

Ayrıca, "Eleştiri ve saygı sınırları içerisinde kalmak kaydıyla her düşünce özgürce ifade edilebilir. Ancak kim olursa olsun, görevi ve konumu ne olursa olsun, CHP eski Genel Başkanı hakkında eleştiri sınırlarını aşan bir üslupla paylaşım yapılmasını asla tasvip etmiyoruz." dedi.
Tanju Özcan, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerine devam etti. Özcan, "Size karşı özel bir kinim veya nefretim yok. 13 yıl boyunca başarısız olarak, koltuk sevdası uğruna bizim ve çocuklarımızın geleceğini kararttığınız için öfkem var. Bizi, çeyrek asır süren Erdoğan iktidarına mahkûm ettiğiniz için yoğun bir kızgınlığım var. Bu kadar ekonomik sıkıntıya ve dış politikadaki başarısızlıklara rağmen, bu beceriksiz Erdoğan’ı yenemeyip, oğlum dahil milyonlarca genci ağlatmanızı hazmedemiyorum" dedi.
Özcan, değişim için Ankara’ya yürüdüğünü ve bu eylemi demokratik bir hak olarak gördüğünü belirtti. Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Özcan, "Siz hiç Atatürkçü olmadınız, partiyi sağdan transfer badem bıyıklılarla doldurdunuz. Hayatta sizin kadar yalan söyleyen kimseyi tanımadım, bunu partililer de bilir. Ayrıca cenazeme gelme demişsiniz, siz benden önce vefat ederseniz ben o cenazeye gelmem çünkü hoca helallik istediğinde 'Hakkımı helal ediyorum' diyemem" ifadelerini kullandı.

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