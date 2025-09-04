DOLAR
Kilifi'de 34 Ceset ve 102 İnsan Kalıntısı Bulundu — 11 Gözaltı

Kenya'nın Kilifi ilçesinde sığ mezarlardan 34 ceset ve 102 insan kalıntısı çıkarıldı; polis 11 kişiyi gözaltına aldı, 4 kişi ana şüpheli olarak görülüyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 11:18
Polis kült bağlantılı cinayetler üzerinde yoğunlaşıyor

Kenya polisi, Kilifi ilçesindeki sığ mezarlardan 34 ceset çıkarıldığını doğruladı.

Polis yetkilileri, bölgede çıkarılan 34 ceset ile birlikte 102 insan kalıntısının kült bağlantılı cinayetlerle ilişkilendirildiğini ve olayla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Polis Şefi Douglas Kanja, gözaltına alınanlar arasından dört kişinin ölümlerle ilgili soruşturmanın ana hedefleri olarak görüldüğünü belirtti. İlk bulgulara göre cesetlerden birçoğunun yerel halktan olmadığı ve bunun kimlik tespitini zorlaştırdığı aktarıldı.

İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, Kenyalıları kült faaliyetleri karşısında sessiz kalmamaya çağırdı. Murkomen, şüpheli toplantıların bildirilmemesinin yalnızca aşırılık yanlısı kült liderlerini cesaretlendirdiğini ve geçmiş trajedilerin tekrarlanması riskini doğurduğunu söyledi.

2023 yılında, Good News International Kilisesi papazı Paul Mackenzie liderliğindeki olayda, kilise üyelerine açlıkla Hz. İsa'ya kavuşma vaadi verilmesi sonucu 400'den fazla kişinin hayatını kaybetmişti. Mackenzie hakkında çok sayıda kişinin ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Shakahola Ormanı'ndan 429 ceset çıkarılmasının ardından 238 yetişkin ve 191 çocuk olmak üzere vakalar ayrılmıştı. Operasyonlarda yaklaşık 100 kişilik bir grup kült üyesi kurtarılmış, toplu ölümlerle ilgili aralarında kült liderinin eşi Joyce Mwikamba olmak üzere çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

