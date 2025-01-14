Kilis Jandarma Komutanı Albay Coşkun, Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

Kilis Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katıldığını duyurdu.

Oylamanın, Türkiye'deki fotoğraf sanatını ve haber görsellerini desteklemek amacıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bu etkinlik, yıl boyunca çekilen en etkileyici fotoğrafların seçilmesine olanak tanıyor.

Albay Coşkun'un katılımı, jandarma teşkilatının sanatsal ve kültürel faaliyetlere verdiği önemi simgeliyor.

Kilis Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kilis Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.