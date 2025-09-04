DOLAR
Kilis'te 3 Araçlı Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kilis'te Kilis-Hatay kara yolunda üç aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı; yaralanan 5 kişi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:39
Kaza Detayları

Kilis'te 3 aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Olay, Kilis-Hatay kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. S.K.D. idaresindeki 48 AFC 304 plakalı hafif ticari araç, H.Y. kontrolündeki 79 M 0606 plakalı minibüs ve H.Ö.C. yönetimindeki 06 CAC 059 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fatma Baştaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

