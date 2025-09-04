Kilis'te 3 Araçlı Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kaza Detayları

Kilis'te 3 aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Olay, Kilis-Hatay kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. S.K.D. idaresindeki 48 AFC 304 plakalı hafif ticari araç, H.Y. kontrolündeki 79 M 0606 plakalı minibüs ve H.Ö.C. yönetimindeki 06 CAC 059 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fatma Baştaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

