Kilis'te AK Parti Kongresi: Kandemir'den Güçlü Mesajlar

Kilis'te AK Parti 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kilis'te düzenlenen 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu. "AK Parti bir dava hareketidir. Ben demeyenlerin, biz diyenlerin yuvasıdır" sözleriyle katılımcılara hitap eden Kandemir, partinin önemine vurgu yaptı.

Kongreler Türkiye'nin 114 Noktasında Yapılıyor

Kandemir, Türkiye'nin dört bir yanındaki kongrelerde önemli kararlar alındığını belirterek, "Bugün Türkiye'nin 114 noktasında kongreler gerçekleştiriyoruz" dedi.

AK Parti'nin Güçlü Duruşu

AK Parti'nin, 2001 yılında milletin iradesiyle kurulduğunu hatırlatan Kandemir, partinin geleceğe yönelik heyecan ve kararlılıkla yoluna devam ettiğini ifade etti. Diğer partilerin kongrelerinde yaşanan karmaşadan bahsederek, "Milletimiz bu entrikaları izliyor, biz ise başka bir heyecanla yola devam ediyoruz" dedi.

Milletin Desteği Ön Planda

Kandemir, yaptıkları ziyaretlerde halkın AK Parti'yi özlediğini gördüklerini belirtti. "Milletimiz, geleceğini AK Parti kadrolarında görüyor" şeklinde konuştu.

Güçlü Destek ve Birlik Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası mücadelesine destek vereceklerine söz veren Kandemir, teşkilatların, "Cumhurbaşkanımızın arkasında dağlar gibi duracak" dedi. Kongreye, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve diğer partililerin katıldığı ifade edildi.