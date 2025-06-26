Kilis'te Anız Yangınlarına Dron Destekli Denetim

Kilis'te Anız Yangınları İçin Dronla Denetim

Kilis'te, jandarma ekipleri, doğaya ve çevreye zarar veren anız yangınlarına karşı dron destekli denetim gerçekleştiriyor. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı devriye ekipleri, çeşitli bölgelerdeki denetimlerini artırarak tarım arazilerini korumayı hedefliyor.

Elbeyli İlçesinde Dronla İnceleme

Elbeyli ilçesine bağlı köylerde yapılan denetimlerde, jandarma ekipleri havadan dron ile takip ederek, anız yangınlarına karşı önleyici tedbirler alıyor. Bu sayede, yangınların çıkma olasılığının en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Tarım Arazilerinde Eğitim Faaliyetleri

Denetimlerin yanı sıra, ekipler buğday ve arpa gibi mahsullerin biçerdöverle hasat edildiği bölgelerde de arazi sahiplerine eğitim veriyor. Bu eğitimlerin amacı, olası anız yangınlarının önüne geçmek ve çiftçilerin bu konuda bilgi sahibi olmasını sağlamak.

Çiftçilerden Jandarmaya Teşekkür

Çiftçi Selahattin Ağcabay, jandarmanın bu tür uygulamalarını önemli bulduğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti. Bu tür denetimler ve eğitimler, tarımsal faaliyetlerin güvenliğini artırıyor.

Kilis'te jandarma ekipleri, anız yangınlarına karşı dron destekli denetimde bulunuyor. Elbeyli ilçesine bağlı köyleri gezen ekipler, denetimlerin yanı sıra buğday ve arpa gibi mahsullerin biçerdöverle hasat edildiği bölgelerde arazi sahiplerine sahada eğitim vererek, olası anız yangınlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Kilis'te jandarma ekipleri, anız yangınlarına karşı dron destekli denetimde bulunuyor. Elbeyli ilçesine bağlı köyleri gezen ekipler, denetimlerin yanı sıra buğday ve arpa gibi mahsullerin biçerdöverle hasat edildiği bölgelerde arazi sahiplerine sahada eğitim vererek, olası anız yangınlarının önüne geçmeyi hedefliyor.