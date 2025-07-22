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Kilis'te Boz Antep Fıstığı Hasadı Başladı

Kilis'te boz Antep fıstığı hasadı başladı. Çiftçiler, serin saatlerde fıstıkları topluyor. Hasat 1 ila 3 hafta sürecek.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 10:35
Kilis'te Boz Antep Fıstığı Hasadı Başladı

Kilis'te Boz Antep Fıstığı Hasadı Başladı

Kilis'te üreticiler, boz Antep fıstığı hasadına başlamış bulunuyor. Türkiye'nin önemli Antep fıstığı üretim merkezlerinden biri olan Kilis'te, çiftçiler, havanın serin olduğu sabah ve akşam saatlerinde dallardaki fıstıkları topluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü'nden Açıklamalar

Hasat çalışmalarına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis'te 77 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon 200 bin fıstık ağacının bulunduğunu belirtti. Küçük, "İlimizde bugünlerde boz fıstık olarak tabir edilen ve özellikle baklava gibi tatlıların yapımında kullanılan tam olgunlaşmamış erken fıstık hasadına başladık. Boz fıstık, lezzet, renk ve aroması ile tatlı yapımında önemli bir yere sahiptir. Hasat sürecinin 1 ila 3 hafta süreceğini öngörüyoruz," dedi.

Çerezlik Antep Fıstığı Hasadı ve Rekolte Durumu

Çerezlik olarak tüketilen Antep fıstığı hasadının ise yaklaşık 1 ay içinde başlayacağını aktaran Küçük, bölgede bu yıl yaşanan kuraklık ve don olaylarına bağlı olarak rekoltede bir miktar düşüş beklediklerini ifade etti. Bu durumun tarım sigortasının önemini yine hatırlattığını vurgulayan Küçük, "Tarım sigortası poliçesinde devletimiz %70'e varan oranlarda destekler sunarak, çiftçimizin risklere karşı korunmasını sağlamaktadır. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum," diye konuştu.

Çiftçilerin Beklentileri

Çiftçi Mehmet Canbakış ise 20 dönümden yaklaşık 2 ton fıstık rekoltesi beklediğini dile getirerek, "Boz fıstık hasadına başladık. Kuraklıktan dolayı geçen yıla göre fıstık rekoltemiz düştü. Yine de rekolteden memnunuz. Boz fıstık, baklavalık fıstıktır. Hasadın tüm çiftçi kardeşlerime hayırlı olmasını temenni ediyorum," şeklinde konuştu.

Kilis'te üreticiler, boz Antep fıstığının hasadına başladı. Türkiye'nin önemli Antep fıstığı...

Kilis'te üreticiler, boz Antep fıstığının hasadına başladı. Türkiye'nin önemli Antep fıstığı üretim merkezlerinden olan Kilis'te, çiftçiler havanın serin olduğu sabah ve akşam saatlerinde dallardaki fıstıkları topluyor.

Kilis'te üreticiler, boz Antep fıstığının hasadına başladı. Türkiye'nin önemli Antep fıstığı...

Kilis'te üreticiler, boz Antep fıstığının hasadına başladı. Türkiye'nin önemli Antep fıstığı üretim merkezlerinden olan Kilis'te, çiftçiler havanın serin olduğu sabah ve akşam saatlerinde dallardaki fıstıkları topluyor.

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