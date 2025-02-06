Kilis'te Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Kilis'te Deprem Anma Töreni Düzenlendi

Kilis'te, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen anma programında kalabalık bir topluluk bir araya geldi.

Saygı Duruşu ve Dualar

Etkinlikte, katılımcılar depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu ve dua etti. Programda söz alan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil olmak üzere tüm milletvekillerinin deprem bölgesinde olduklarını belirtti.

Geçmişte de Hatırladılar

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ise, geçtiğimiz yıl da Kilis'te anma törenine katıldığını ifade etti ve yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kilis Belediye Başkanı da Oradaydı

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen’in katıldığı programda, depremde hayatını kaybedenlerin anısına Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Bu anlamlı anma etkinliği, Kilis halkının kayıplarını unutmamak ve birlik olmanın önemini hatırlamak adına önemli bir buluşma oldu.