DOLAR
35,89 -0,08%
EURO
37,37 -0,13%
ALTIN
3.309,24 -0,13%
BITCOIN
3.493.157,37 0,18%

Kilis'te Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Kilis'te 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programında saygı duruşu yapıldı ve dualar okundu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 05:47
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 05:47
Kilis'te Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Kilis'te Deprem Anma Töreni Düzenlendi

Kilis'te, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen anma programında kalabalık bir topluluk bir araya geldi.

Saygı Duruşu ve Dualar

Etkinlikte, katılımcılar depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu ve dua etti. Programda söz alan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil olmak üzere tüm milletvekillerinin deprem bölgesinde olduklarını belirtti.

Geçmişte de Hatırladılar

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ise, geçtiğimiz yıl da Kilis'te anma törenine katıldığını ifade etti ve yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kilis Belediye Başkanı da Oradaydı

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen’in katıldığı programda, depremde hayatını kaybedenlerin anısına Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Bu anlamlı anma etkinliği, Kilis halkının kayıplarını unutmamak ve birlik olmanın önemini hatırlamak adına önemli bir buluşma oldu.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arjantin Milei Hükümeti, DSÖ'den Çekildi
2
Kocaeli'de Eski Eşini Bıçakla Yaralayan Şahıs Gözaltına Alındı
3
Ege Denizi'nde 4,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu
4
Ege Denizi'nde 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
5
Kilis'te Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı
6
Malatya'da 6 Şubat Depremleri İçin Anma Töreni Düzenlendi
7
Arjantin'de 18 Yaş Altı Cinsiyet Değiştirme Ameliyatları Yasaklandı

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda