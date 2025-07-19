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Kilis'te Doğal Gaz Borusuna Zarar Veren İş Makinesi Yangına Sebep Oldu

Kilis'te iş makinesinin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu çıkan yangında bir iş yerinde hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 13:06
Kilis'te Doğal Gaz Borusuna Zarar Veren İş Makinesi Yangına Sebep Oldu

Kilis'te yaşanan olayda, bir iş makinesinin zarar vermesiyle doğal gaz borusundan sızan gaz alevlere dönüştü. Olay, Helvacıoğlu Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde gerçekleştirilen altyapı ve yol yapım çalışmalarında meydana geldi.

İş makinesinin doğal gaz borusuna yaptığı hasar sonrası gaz sızıntısı oluştu ve alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden doğal gaz şirketi, itfaiye ve polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti.

Panik yaşayan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, polis ekipleri cadde ve sokak girişlerini kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Doğal gaz ekipleri, gaz akışını sağlayan vanayı kapatarak sızıntıyı önledi.

Yangın sonunda bir iş yerinde hasar meydana geldi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kilis'te iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz borusundaki gaz sızıntısından kaynaklanan yangında...

Kilis'te iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz borusundaki gaz sızıntısından kaynaklanan yangında bir iş yerinde hasar oluştu. Doğal gaz borusunun zarar görmesi sonrası alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine doğal gaz şirketi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, cadde ve sokak girişlerini kapatarak güvenlik şeridi çekti.

Kilis'te iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz borusundaki gaz sızıntısından kaynaklanan yangında...

Kilis'te iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz borusundaki gaz sızıntısından kaynaklanan yangında bir iş yerinde hasar oluştu. Doğal gaz borusunun zarar görmesi sonrası alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine doğal gaz şirketi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, cadde ve sokak girişlerini kapatarak güvenlik şeridi çekti.

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