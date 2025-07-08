Kilis'te Evlenecek 15 Çifte Düğün Salonu Desteği

Kilis'te, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, evlilik hazırlığındaki 15 çifte düğün salonu desteği sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından, aile kurumunun sosyal, ekonomik ve kültürel yönleriyle desteklenmesine yönelik Kilis'te çeşitli proje ve eğitim çalışmaları hız kazanmış durumda.

Bu çerçevede, Valilik himayelerinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Aile Yılı etkinlikleri düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında, evlilik hazırlığındaki çiftler için kentte faaliyet gösteren bir düğün salonuyla işbirliği protokolü imzalandı.

İmza edilen protokol doğrultusunda, Kilis'te evlilik hazırlığı yapan 15 çiftin düğün organizasyonları için düğün salonu hizmetleri ücretsiz olarak sağlanacak.

Düğün salonu işletmecisi Mehmet Aykanat, bu önemli yılın ruhuna uygun bir adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, projeye destek vermenin kendileri için bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade etti. Aykanat, bu çalışmayla farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan ise düğün salonu sahibine bu örnek davranışından dolayı teşekkür etti. Protokol imza törenine Vali Yardımcısı Okan Dağlı da katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, Kilis'te evlilik hazırlığındaki 15 çifte düğün salonu desteği verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde, evlilik hazırlığındaki çiftler için kentte faaliyet gösteren bir düğün salonuyla işbirliği protokolü imzalandı. Protokol imza törenine Vali Yardımcısı Okan Dağlı(sol 2) da katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan (sol 1), Düğün salonu işletmecisi Mehmet Aykanat (sağ 2), protokolü imzaladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, Kilis'te evlilik hazırlığındaki 15 çifte düğün salonu desteği verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde, evlilik hazırlığındaki çiftler için kentte faaliyet gösteren bir düğün salonuyla işbirliği protokolü imzalandı. Protokol imza törenine Vali Yardımcısı Okan Dağlı(sol 2) da katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan (sol 1), Düğün salonu işletmecisi Mehmet Aykanat (sağ 2), protokolü imzaladı.