Kilis'te halk otobüsünün çarptığı yaya Fatma Kartalkanatlı hayatını kaybetti

Kilis'te 7 Aralık Mahallesi Adnan Menderes Meydanı'nda halk otobüsünün çarptığı yaya Fatma Kartalkanatlı hayatını kaybetti; sürücü S.Ç. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 18:55
Olay 7 Aralık Mahallesi Adnan Menderes Meydanı'nda gerçekleşti

Edinilen bilgiye göre, 7 Aralık Mahallesi Adnan Menderes Meydanında meydana gelen kazada, sürücülüğünü S.Ç.nin yaptığı 79 M 0003 plakalı halk otobüsü, Murtaza Caddesi yönünden gelerek otobüs durağında yolcu indirdikten sonra yeniden hareket ettiği sırada kavşak içerisinden yürüyerek geçen yaya Fatma Kartalkanatlı'ya çarptı.

Aracın altında kalan kadın için olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kartalkanatlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kartalkanatlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna nakledildi. Kazanın ardından sürücü S.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

