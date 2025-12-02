Kilis’te Hijyen Skandalı: Merdiven Altı Üretimde Ölü Fareler ve 2 bin 953 lira Ceza

Yayın Tarihi: 02.12.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 16:45
Kilis’te zabıta ekiplerinin yürüttüğü rutin denetimde, bir gıda işletmesinin üretim alanında ciddi hijyen eksiklikleri tespit edildi. Denetimde ele geçirilen hijyensiz ve tarihi geçmiş ürünler ile yerde bulunan ölü fareler tepkilere yol açtı.

Denetimdeki bulgular

Kilis Belediyesi zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dereboyu Caddesi’nde gerçekleştirilen kontrolde, işletmenin merdiven altı üretim yaptığı belirlendi. Ekipler, imha edilmek üzere yaklaşık 4 araçlık ürüne el koydu ve üretim alanındaki sağlıksız koşulları kayıt altına aldı.

Uygulanan ceza

Denetimi gerçekleştiren zabıta ekipleri tarafından işletmeye 2 bin 953 lira para cezası uygulandı. Olay, yerel kamuoyunda hijyen ve gıda güvenliği denetimlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

