Kilis’te Hijyen Skandalı: Merdiven Altı Üretimde Ölü Fareler ve 2 bin 953 lira Ceza

Kilis’te hijyen skandalı: merdiven altı üretimde büyük skandal

Kilis’te zabıta ekiplerinin yürüttüğü rutin denetimde, bir gıda işletmesinin üretim alanında ciddi hijyen eksiklikleri tespit edildi. Denetimde ele geçirilen hijyensiz ve tarihi geçmiş ürünler ile yerde bulunan ölü fareler tepkilere yol açtı.

Denetimdeki bulgular

Kilis Belediyesi zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dereboyu Caddesi’nde gerçekleştirilen kontrolde, işletmenin merdiven altı üretim yaptığı belirlendi. Ekipler, imha edilmek üzere yaklaşık 4 araçlık ürüne el koydu ve üretim alanındaki sağlıksız koşulları kayıt altına aldı.

Uygulanan ceza

Denetimi gerçekleştiren zabıta ekipleri tarafından işletmeye 2 bin 953 lira para cezası uygulandı. Olay, yerel kamuoyunda hijyen ve gıda güvenliği denetimlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

KİLİS'TE ZABITA EKİPLERİNİN BİR GIDA İŞLETMESİNE YÖNELİK RUTİN DENETİMLERİNDE ÜRETİM ALANINDA HİJYENSİZ VE TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLİRKEN, YERDEKİ ÖLÜ FARELER İSE BU KADAR OLMAZ DEDİRTTİ.