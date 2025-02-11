Kilis'te İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Kilis'te meydana gelen kazada, işçi servisi ile otomobil arasında çarpışma sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, N.K. yönetimindeki 79 S 0945 plakalı servis minibüsünün, L.İ. kontrolündeki 79 ABZ 439 plakalı otomobille çarpışması sonucunda gerçekleşti.

Kazanın ardından çevredekilerin yaptığı ihbarla birlikte sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralılar arasında otomobil sürücüsü L.İ., otomobilde bulunan M.İ. ve işçi servisindeki A.K. yer aldı. Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Alınan bilgiler doğrultusunda, yaralılardan M.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kilis'te, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kilis'te, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.