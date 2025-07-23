Kilis'te Jandarma, Antep Fıstığı Hırsızlığına Karşı Havadan ve Karadan Denetimlerde

Kilis'te Jandarma Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kilis'te, jandarma ekipleri, yaklaşan Antep fıstığı hasatı öncesi hırsızlık olaylarını engellemek için karadan ve havadan denetim gerçekleştiriyor.

Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde 77 bin dekar alanda ekili Antep fıstığı bahçelerinde güvenlik tedbirlerini artırarak etkinliğini sürdürüyor.

Havadan Denetimler

Komando ve asayiş timleri, yaklaşık 1 milyon 200 bin fıstık ağacının bulunduğu bölgelerde dron ile havadan denetim yaparak, hırsızlara karşı etkin bir takip mekanizması oluşturmuş durumda.

Uygulama Noktalarında Kontroller

Bunun yanı sıra, ekipler belirli bölgelerde oluşturdukları uygulama noktalarında kontrolleri sıklaştırarak, olası hırsızlık olaylarının önüne geçmeye çalışıyorlar.

Kilis'te jandarma ekipleri, hasat zamanı yaklaşan Antep fıstığında hırsızlık olaylarının yaşanmaması için karadan ve havadan denetim gerçekleştiriyor.

Kilis'te jandarma ekipleri, hasat zamanı yaklaşan Antep fıstığında hırsızlık olaylarının yaşanmaması için karadan ve havadan denetim gerçekleştiriyor.