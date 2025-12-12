Kilis’te Kafa Kafaya Çarpışma: 1’i Ağır 3 Yaralı

Kaza Detayları

Kilis’in Polateli ilçesine bağlı Ürünlü köyünde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, S.K. sürücülüğündeki 06 CYJ 602 plakalı otomobil ile M.M. yönetimindeki 07 GUH 10 plakalı hafif ticari aracın köy yolunda çarpışmasıyla meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü S.K. ile eşi Z.K. ağır yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsü M.M. de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından tüm yaralılar Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kilis’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı