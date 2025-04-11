Kilis'te Kaybolan 26 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Kilis'te Jandarma Destek Sağladı

Kilis'in Musabeyli ilçesi Balıklı köyünde yaşanan bir olay, jandarma ekiplerinin özverili çalışmalarıyla son buldu. Hayvancılıkla uğraşan Ş.Ö, 26 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu fark edince jandarmaya başvurdu.

Arama Çalışmaları Başlatıldı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak amacıyla hızlı bir şekilde arama çalışması başlattı. Görevli ekip, köy çevresindeki ormanlık alanlarda detaylı bir araştırma gerçekleştirdi.

Hayvanlar Sahibine Teslim Edildi

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda kaybolan 26 küçükbaş hayvan ormanlık arazide bulundu. Jandarma, hayvanları zaman kaybetmeden sahibine teslim etti.

Bu olay, jandarma ekiplerinin vatandaşların hayvanlarını koruma ve bulma konusundaki azimli çabalarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kilis'te kaybolan 26 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.