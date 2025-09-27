Kilis'te Motosiklet Kazası: İki Araç Çarpıştı, 3 Kişi Yaralandı

Kilis'te İsmet Paşa Mahallesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 23:44
Kilis'te meydana gelen kazada iki motosikletin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

Olayda, Ö.B. idaresindeki 79 MA 7262 plakalı motosiklet, İsmet Paşa Mahallesi Ali Metin Dirimtekin Caddesi'nde, M.M. yönetimindeki 79 ABT 481 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile motosiklette bulunan R.H. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

