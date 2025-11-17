Kilis’te Okul Önlerinde Güvenlik ve Trafik Tedbirleri

Kilis İl Jandarma Komutanlığı, 17 Kasım'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 1. ara tatili sonrası okul çevrelerinde trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Jandarma denetimleri başladı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 1. ara tatilinin ardından okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin güvenliği için kapsamlı trafik ve asayiş tedbirleri aldı.

17 Kasım günü okul giriş-çıkış saatlerinde okul önlerinde trafik tedbirleri uygulandı. Denetimler sırasında okul çevrelerindeki park, bahçe, metruk binalar, kahvehaneler ve bakkallar kontrol edildi.

Ayrıca okul servis araçları da durdurularak denetlendi ve gerekli kontroller yapıldı.

Jandarma ekipleri, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

