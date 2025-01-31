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Kilis'te Refüje Çarpan Otomobilde 9 Kişi Yaralandı!

Kilis'te refüje çarpan otomobilde 5'i çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 20:26
Kilis'te Refüje Çarpan Otomobilde 9 Kişi Yaralandı!

Kilis'te Kaza: 9 Yaralı!

Kilis'te meydana gelen kazada, bir otomobilin refüje çarpması sonucu 5'i çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı.
R.Y. yönetimindeki 01 APK 658 plakalı otomobil, Kilis-İslahiye kara yolunun 20'nci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kaza Sonrası Acil Müdahale

Kaza yerinden gelen ihbar üzerine, olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza neticesinde sürücü R.Y. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 5'i çocuk, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kilis'te otomobilin refüje çarpması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Kilis'te otomobilin refüje çarpması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Kilis'te otomobilin refüje çarpması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Kilis'te otomobilin refüje çarpması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

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