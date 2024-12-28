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Kilis'te Suriyelilerin Ülkesine Dönüşü Sürüyor

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan dönmeye başlayan Suriyeliler, ülkelerine dönüşte umut dolu açıklamalarda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 13:01
Kilis'te Suriyelilerin Ülkesine Dönüşü Sürüyor

Kilis'te Suriyelilerin Ülkesine Dönüşü Sürüyor

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönüşü devam ediyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısında yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'nde gerçekleştirdikleri işlemlerin ardından memleketlerine gitmek için yola çıkıyorlar.

Muhammet Elsari'nın Dönüşü

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Muhammet Elsari (29), "Suriye'de savaş bitti. Allah'ın izniyle sıkıntı olmayacak. İşler düzelecek. Suriye'de ailemizle yaşayacağız. 10 yıldır ailemden uzak kaldım. Suriye'ye döneceğim için mutluyum. Bizi misafir olarak kabul eden Türkiye'ye çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Muhammet Setraç'ın Mesajı

Muhammet Setraç (25) ise, 12 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmış bir başka Suriyeli. Ülkesine dönüşü için heyecanını dile getiren Setraç, "Türkiye'ye teşekkür ederim, kardeşimizsiniz. Esed zaten gitti, Suriye rahatladı. Savaş artık bitti, herkes dönebilir." dedi.

AFAD Destek Sağlıyor

Bu arada, AFAD'a ait Mobil Koordinasyon Tırı, sahada görev yapan basın mensupları ve çalışanlara hizmet vermek amacıyla Öncüpınar Gümrük Kapısı'na konuşlandırıldı.

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