Kilis'te Traktör Devrildi: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Kilis'te meydana gelen traktör kazasında 1 çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 16:26
Kilis'te Traktör Devrildi: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Kilis’te, Musabeyli ilçesine bağlı Fırlaklı Köyü’nde meydana gelen üzücü bir olayda, devrilen traktörün altında kalan 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 60 yaşındaki M.T. yönetimindeki 79 ABS 602 plakalı traktör, ilçe merkezine doğru hareket ettiği sırada direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü M.T. ile traktörde bulunan L.R. ve kucağında bulunan Barış Alper T. (1) yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak Barış Alper T., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kilis'te traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

Kilis'te traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

