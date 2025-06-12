Kilis'te Yangın: 150 Dönüm Buğday Tarlasını Küle Çevirdi

Kilis'te Yangın Felaketi

Kilis'in Necmettin Erbakan Mahallesi kırsalında meydana gelen yangında, yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle baş gösterdi.

Yangın Söndürüldü, Zarar Büyüdü

Yangın haberi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, alevlerin ekili araziye sıçramasını engelleyerek yangını kontrol altına aldı. Yine de, yangın nedeniyle önemli bir zarar oluştu.

Tarım açısından büyük bir kayıp yaşanan bu olay, yerel çiftçiler arasında endişeye yol açtı. Yangının nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Kilis'te bir tarlada çıkan yangında, yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Kilis'te bir tarlada çıkan yangında, yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.