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Kilis'teki Hayvan Pazarında Kurbanlık Satışları Başladı

Kilis'te canlı hayvan pazarında kurbanlık satışları başladı. Küçükbaş 15-25 bin, büyükbaş ise 100-350 bin liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 10:47
Kilis'teki Hayvan Pazarında Kurbanlık Satışları Başladı

Kilis'te Kurbanlıkların Satışı Başladı

Kilis'te, Mücahitler Mahallesi'nde kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Pazar, bu yıl da kurbanlık satışları için kapılarını açtı.

Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş hayvanlar 15-25 bin liradan alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlıklar 100-350 bin lira aralığında satışa sunuluyor. Besici Kadir Payam, kurbanlık fiyatlarının her bütçeye hitap ettiğini belirtiyor.

Pazarın Durumu ve Beklentiler

Pazarın mevcut durumunu değerlendirirken Payam, pazarın biraz sakin olduğunu ifade etti. İlerleyen günlerde satışların canlanmasını ve son 2 günde daha fazla hareketlilik olmasını beklediğini kaydetti.

Alıcıların Yorumları

Pazara gelen Mehmet Macit ise fiyatların makul olduğunu, ancak satıcıların da düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Canlı hayvan pazarında zaman zaman cani pazarlıklar yaşanması dikkat çekti.

Kilis'te Mücahitler Mahallesi'nde kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuldu.

Kilis'te Mücahitler Mahallesi'nde kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuldu.

Kilis'te Mücahitler Mahallesi'nde kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuldu.

Kilis'te Mücahitler Mahallesi'nde kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuldu.

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