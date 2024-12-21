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Kilis'teki Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Kilis'te Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyeliler, Türkiye’ye teşekkür ediyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:38
Kilis'teki Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Kilis'teki Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Türkiye'deki Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı aracılığıyla ülkelerine dönüş süreci hız kesmeden sürüyor. İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine geri dönüyorlar.

Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda Yoğunluk

Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'nde gerekli işlemlerini tamamladıktan sonra vatanlarına gitmek için hazırlık yapıyorlar. Ülkesine dönecek olan Halepli Muhammed Bayır (43), 12 yıl önce Türkiye'ye sığındığını ve yaşadığı zorlukları anlattı.

Bayır, "Savaş ve zulüm ortamı içinde yaşadık. Allah’a şükür, Türkiye’ye geldik. Burada, neredeyse kendi ülkemizde halkımızdan görmediğimiz iyiliği yaşadık. Türkiye, kendi ailesindeki fertler gibi davrandı. Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." dedi.

Dönüş Süreci

Ömer Derviş (32), Türkiye’de 10 yıldır yaşadığını ve burada bir tekstil fabrikasında çalıştığını belirtti. Derviş, "Şimdi savaş bitti. Suriye'ye dönüyoruz. Türkiye'ye çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 21 yaşındaki Muhammed Cemal da savaşın sona erdiğini ve Türkiye'de 13 yıl kaldığını belirterek, "Türkiye'den memnunuz, Türkiye'yi çok seviyorum. En iyi ülke Türkiye. Türkiye'yi özleyeceğim." şeklinde duygularını dile getirdi.

Bu dönüşler, bölgedeki gelişmelerin yanı sıra, Suriyelilerin Türkiye'deki yaşamlarından duyduğu memnuniyetin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında...

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor. Ömer Derviş, AA muhabirine açıklama yaptı.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında...

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor. Ömer Derviş, AA muhabirine açıklama yaptı.

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