Kilis'ten Suriye'ye Dönüş Süreci Hız Kazanıyor

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönüşü hız kazanıyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Suriyeli göçmenlerin yoğunluğu gözlemleniyor. Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerini tamamlayan Suriyeliler, yavaş yavaş bulundukları topraklara geri dönüyor.

Türk Halkına Minnet Duyuyorlar

Ülkesi Suriye'ye dönmek için sınır kapısına gelen 32 yaşındaki Talal Budo, Türkiye'de geçirdiği 10 yıl için Türk milletine teşekkür etti. "Suriye'de savaş bitti ve ülkemize dönüyoruz. Türkiye'de bizlere çok güzel davranıldı. Ben Çanakkale'de dönercilik ve inşaat sektöründe çalıştım," diyen Budo, Türk halkına minnettar olduğunu belirtti.

Yeni Bir Hayat İçin Heyecanlılar

Yine aynı kapıda, 12 yaşındaki Kamilya Said de duygularını paylaştı. "Türkiye'de okula gittim. Türkiye güzel bir ülke. Türk halkına çok teşekkür ediyorum. En çok teşekkür etmek istediğim kişi Recep Tayyip Erdoğan. Ülkemize dönmek için bize yardım etti ve bizi korudu. Ülkeme döneceğim için çok mutluyum," ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Fatma Amar ise "Türkiye'de güzel arkadaşlıklar kurdum. Artık savaş bitti ve ülkeme döneceğim için mutluyum. Suriye'deki kardeşlerime Türkçe öğreteceğim. İleride hemşire olmak istiyorum," şeklinde konuştu.

Yardım Eli Uzatan Kuruluşlar

Bu süreçte, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türk Kızılay, Beşir Derneği ve diğer yardım kuruluşları, Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında Suriyeli ailelere destek oldu. Yardım ekipleri, bölgede tedbir alan polis ekiplerine ve basın mensuplarına sıcak çorba dağıtarak çeşitli ikramlarda bulundular.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.