Kilise saldırısına neden olan yabancı uyruklu teröristler yakalandı

İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne, pazar ayini esnasında kar maskeli 2 kişi silahla saldırdı. Saldırı, 11.40’ta meydana geldi ve 52 yaşındaki Cihan Tuncer isimli vatandaş yaşamını yitirdi. İki saldırgan olaydan sonra kaçtı. İstanbul Valisi Davut Gül, silahlı saldırının tek bir kişiye yönelik olduğunu ve olayda başka yaralı olmadığını belirtti. Bölgede olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı.

Bölgede dar alan uygulaması ve kapama noktaları kurularak eşkalleri güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının beyanlarıyla belirlenen 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. İlçeye giriş çıkışlar sıkı kontrol altına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma açtığını, olayın çözülmesi için bir başsavcı yardımcısı ve 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Tuncer Cihan’ın dayısı Kazım Aydemir, yeğeninin engelli olduğunu, 2 aydır kiliseye geldiğini anlattı. Yeğeninin Hristiyan olmadığını belirten Aydemir “Kişisel bir saldırı değil kiliseye yönelik bir saldırı. Husumetlisi de yok. Temiz ve iyi bir insandı. Emekliydi. Eyüp, Yeşilpınar’da oturuyor, evli değildi. Ayinlere her pazar değil ama arada gelirdi. Tesadüfen kurşunlar yeğenime denk gelmiş. Onu hedef alacak bir durum yoktu” dedi. Cihan’ın yeğeni Çağın Cihan da “Kendisi amcam olur. Sadece oraya ziyaret için gelmiş ve tesadüfen kurşunlar ona isabet etmiş. Kesinlikle masum bir kurbandı. Emekliydi, hafif zihinsel engelliydi. Son 2 aydır da pazarları kiliseye gidip geliyordu” dedi. Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak’ın da saldırı anında çocuklarıyla birlikte kilisede bulunduğu öğrenildi.

CUMHURBAŞANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne yapılan saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefonla görüştüğünü bildirdi. Fahrettin Altun paylaşımında, “Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanı’mız, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti.” dedi.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmelerine ait videoyu da paylaştı. Videoda Erdoğan, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai’ye başsağlığı dileyerek, “Her yerde maalesef bu tür caniler çıkıyor ve bu tür caniler de tabii gerçekten günahsız insanlara da bu tür bedeller adeta ödetiyor. Şu anda emniyet teşkilatımız bütün imkânlarıyla seferber durumda. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda bu fail yakalanacaktır. Valimiz de oraya geliyor, takipteler. Biz bunu er geç, yani belki de şöyle 24 saat içerisinde faili bulacağız. Şu anda işte valimiz de geliyor. Bir an önce faili yakalayıp meydana çıkarmak ve böylece hiç olmazsa bütün cemaati de rahatlatmakta fayda var” diye konuştu.

PAPA'DAN AÇIKLAMA

Papa Francesco, Vatikan’da yapılan pazar duasının ardından Sarıyer’deki saldırıya ilişkin konuştu. Papa, “Ayin sırasında bir kişinin ölümü ve bazılarının da yaralanmasıyla sonuçlanan bir silahlı saldırıya uğrayan İstanbul’daki Santa Maria Draperis Kilisesi cemaatinin yanındayım”” diye ifade etti. Papalık Vekili Massimiliano Palinuro, CNN Türk’e yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanı bizi aradığı için bize cesaret verdi. Yanımızda durdular. Cemaat olarak Türkiye’nin hukuk düzenine güveniyoruz. Eminiz ki gerçek ortaya çıkacak." dedi.