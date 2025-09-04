DOLAR
Kınalıada'da Makinesi Arızalanan Tekne KEGM-3 ile Kurtarıldı

Kınalıada açıklarında makine arızası yaşayan 13 metrelik teknedeki 8 kişi, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenip Burgazada İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 16:22
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti

Kınalıada açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 8 kişi bulunan 13 metre uzunluğundaki tekne için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen KEGM-3 hızlı tahlisiye botu, teknede güvenli yedekleme gerçekleştirerek tekneyi Burgazada İskelesi'ne emniyetle yanaştırdı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonun başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

