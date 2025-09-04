Kınalıada'da Makinesi Arızalanan Tekne KEGM-3 ile Kurtarıldı

Kınalıada'da Makine Arızası Yaşayan Tekne Kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti
Kınalıada açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 8 kişi bulunan 13 metre uzunluğundaki tekne için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü harekete geçti.
Bölgeye sevk edilen KEGM-3 hızlı tahlisiye botu, teknede güvenli yedekleme gerçekleştirerek tekneyi Burgazada İskelesi'ne emniyetle yanaştırdı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonun başarıyla tamamlandığı kaydedildi.