Kiracının Ödeme Açıklaması Olmasa da Kira Bedeli Sayılıyor

Kira Ödemelerinde Açıklama Gerekmez

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kiracının banka hesabından gönderdiği ücretin açıklama kısmında "kira bedeli" yazmasa da taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesi sebebiyle ödemenin kira olarak değerlendirileceğini açıkladı.

Artan Kira Sorunları ve Belgelerin Önemi

Son zamanlarda artan kira bedelleri nedeniyle ev sahipleri ile kiracılar arasında sıkça anlaşmazlıkların yaşandığını belirten Şahin, anlaşmaların belgelenmesinin tüketiciyi koruduğuna dikkat çekti. Bazı ev sahiplerinin, yüksek fiyatlarla kiralama yapabilmek için kiracılarını mağdur ettiğini vurguladı.

Kiracıların her ay kira ödemelerini bankalar üzerinden gerçekleştirdiğinde mutlaka dekont veya belge alması gerektiğini ifade eden Şahin, elden kira ücreti ödenmesinin riskli olduğunu belirtti.

Kiracılar Endişelenmemeli

Kimi tüketicilerin ev sahiplerine banka üzerinden kira bedeli yatırırken açıklama kısmını boş bıraktığını anlatan Şahin, bu durumun kiracıları endişelendirdiğini söyledi. "Diyelim ki kiracı göndermiş olduğu paranın açıklama kısmına 'kira bedeli' yazmadı. Böyle olsa bile o kira sayılır çünkü bir kira sözleşmesi var" şeklinde konuştu. Yargıtay'ın benzer bir davada verdiği karar sonucunda, kiracıların her ay ev sahibinin hesabına gönderdiği paraların kira yerine geçtiğini ifade etti.

İtiraz Süreci

Şahin, kötü niyetli ev sahiplerinin durumu suiistimal etmek istemesi durumunda kiracıların ellerindeki sözleşmeyle icra dairesine itiraz ettiklerinde konunun çözüleceğini belirtti. Kiracılara, her ayın kirasını açıklama kısmına yazmalarını öneren Şahin, örneğin "2025 yılı nisan, mayıs ayı kirası" gibi bir not bırakmalarının karşı tarafın hiçbir işlem yapmasını engelleyeceğini ekledi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kiracının banka hesabından gönderdiği ücretin açıklama kısmına "kira bedeli" yazmasa da taraflar arasında sözleşme olduğundan ödemenin kira sayıldığını belirtti.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kiracının banka hesabından gönderdiği ücretin açıklama kısmına "kira bedeli" yazmasa da taraflar arasında sözleşme olduğundan ödemenin kira sayıldığını belirtti.