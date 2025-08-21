DOLAR
Kırgızistan, Canlı Hayvan İhracatını 6 Ay Süreyle Durdurdu

Kırgızistan, et fiyatlarını kontrol ve gıda güvenliği için at, sığır, koyun ve keçi ihracatını 6 ay süreyle yasakladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:42
Kırgızistan, canlı hayvan ihracatına 6 ay yasak getirdi

Hükümet iç piyasada fiyat istikrarı ve gıda güvenliği amacıyla karar aldı

Kırgızistan hükümeti, et fiyatlarındaki artışı önlemek ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla çiftlik hayvanlarının ihracatını durdurma kararı aldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, kararın Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev tarafından imzalanan kararnameyle uygulamaya konduğu belirtildi. Kararnameye göre at, sığır, koyun ve keçi ihracatına 6 ay süreyle yasak getirildi.

Açıklamada, söz konusu yasağın ülkenin gıda güvenliği ile iç piyasada fiyat istikrarını sağlamak amacıyla alındığı vurgulandı.

