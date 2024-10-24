Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan BRICS Açıklaması

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un BRICS Vurgusu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, BRICS'i egemen eşitliği, karşılıklı saygı ve güveni destekleyen bir platform olarak tanımladı.

Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Adalet

Caparov, BRICS'in ekonomik ve sosyal büyümeyi temsil eden hedeflerini paylaştıklarını belirterek, "Güçlünün hukuku egemen. Her yıl yeni ayrım çizgileri oluşuyor. Ekonomik eşitsizlik, silahlanma yönünde artan maliyetler getiriyor," dedi.

Kırgızistan'ın Ekonomik İlerlemesi

Bir yandan dünyadaki zor jeopolitik koşullara rağmen, Kırgızistan'ın sürdürülebilir kalkınma için gerekli adımları attığını da ekleyen Caparov, "Son üç yılda ekonomimiz yüzde 7 büyüdü. Siyasi idare ekonomik alanda başarı getirir" dedi.

Adil Bir Ekonomik Düzen Çağrısı

Caparov, uluslararası ekonomide adil ve ayrımcı olmayan bir düzenin gerekliliğine vurgu yaparak, brics'in alternatif finansal mekanizmaların geliştirilmesine destek vereceğini belirtti.

İklim Değişikliği ve Barış Mesajı

Konuşmasında iklim değişikliği konusuna da değinen Caparov, "Gelecek nesillere kalıcı barış sağlamak için devletlerin dost-düşman olarak ayrılmaması gerektiğini" vurguladı.