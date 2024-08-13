Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Olimpiyat Kahramanlarını Kutladı

Kırgızistan'ın Olimpiyat Başarısı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Paris'te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan 2 gümüş ve 4 bronz madalyayla dönen milli takım kafilesini kutladı.

Karşılama Töreni

Olimpiyat kafilesi, Türk Hava Yolları ile Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanına döndü. Törende Cumhurbaşkanı Caparov, hükümet binası önünde tüm sporcuları karşıladı.

Caparov'un Tebrikleri

Cumhurbaşkanı Caparov, burada yaptığı konuşmada "Bağımsız Kırgızistan tarihinde ilk kez kazandığınız 6 madalyayla vatanınıza dönünce içtenlikle tebrik ediyorum." dedi. Ayrıca, "Paris'te kazanılan madalya sayısı, ülkemiz spor tarihinin en başarılı sonuçları arasında yer alıyor." ifadesini kullandı. Caparov, bu başarıların Kırgız spor tarihinde yeni bir başlangıç oluşturduğunu belirtti.

Ödüller ve Teşvikler

Olimpiyat Oyunları'na katılan 16 sporcuya lüks otomobiller ve para ödülleri verildi. Boks ve güreş branşında gümüş madalya kazanan sporculara yaklaşık 120 bin dolar, güreşten bronz madalya elde edenlere ise 82 bin dolar ödül takdim edildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan 2 gümüş ve 4 bronz madalyayla dönen Kırgızistan kafilesi Manas Uluslararası Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan 2 gümüş ve 4 bronz madalyayla dönen Kırgızistan kafilesi Manas Uluslararası Havalimanı'nda törenle karşılandı.