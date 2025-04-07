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Kırgızistan'da 7 Nisan Halk Devrimi Kurbanları Anıldı

2010'daki halk devrimi sırasında hayatını kaybeden 100'e yakın kişi, Kırgızistan'da Bişkek'te anıldı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 10:00
Kırgızistan'da 7 Nisan Halk Devrimi Kurbanları Anıldı

Kırgızistan'da 7 Nisan Halk Devrimi Anma Töreni

Kırgızistan, 2010 yılında gerçekleşen halk devrimi sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden yaklaşık 100 kişiyi anmak için bir tören düzenledi.

Anma etkinliği, başkent Bişkek'te halkın mücadelesini simgeleyen 7 metre yüksekliğindeki siyah beyaz anıtın önünde gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Katıldı

Törene Bakanlar Kurulu Başkanı Edil Baysalov, Kültür, Enformasyon ve Spor Bakanı Mirbek Mambetaliyev ve Bişkek Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aybek Cunuşaliyev katıldı. Katılımcılar, anıta çiçek bıraktı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Baysalov, burada yaptığı konuşmada, "Bu yıl 7 Nisan olaylarının 15. yıl dönümünü anıyoruz. Bu tarih devletimizin tarihinde sonsuza dek yer etmiştir. Halkımız adalet için, iktidarın şeffaflığı için, özgürlüğü için mücadele etti" dedi.

Devrim ve Sonrası

Kırgızistan'da 7 Nisan 2010'da demokratikleşme ve sosyal taleplerle başlayan yönetim karşıtı olaylar sonucunda iktidar devrilmiş; güvenlik güçlerinin muhalefet yandaşlarına açtığı ateş sonucu 100'e yakın kişi yaşamını yitirmiştir. Dönemin Devlet Başkanı Kurmanbak Bakiyev, olayların ardından ülkesinden kaçarak Belarus'a sığınmıştır.

Kırgızistan'da 2010'daki halk devrimi sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen 100'e...

Kırgızistan'da 2010'daki halk devrimi sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen 100'e yakın kişi anıldı. Törene, Bakanlar Kurulu Başkanı Edil Baysalov, Kültür, Enformasyon ve Spor Bakanı Mirbek Mambetaliyev ve Bişkek Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aybek Cunuşaliyev katıldı.

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